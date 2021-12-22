Владимирские школы уйдут на зимние каникулы досрочно

Зимние каникулы в школах области начнутся уже с 24 декабря. Но не везде. Решение о сроках должно принять само образовательной учреждение, учитывая эпидемиологическую обстановку и учебный план.

"В соответствии с планом основных мероприятий подготовки к эпидемии гриппа, учитывая анализ эпидемической ситуации и прогноз ее развития, в целях снижения рисков распространения острых респираторных вирусных инфекций, на основании рекомендаций управления Роспотребнадзора внести изменения в сроки зимних каникул", – говорится в рекомендациях, которые поступили в школы от регионального департамента образования.

В пресс-службе мэрии заявили, что некоторые школы уйдут на каникулы по графику - 30 декабря. Однако если школа примет решение отправить детей на каникулы раньше праздников, то сейчас рассматривается возможность создания дежурных классов для начальной школы.

- Не у всех родителей есть возможность оставить детей дома. Поэтому сейчас управление образование собирает обобщенную информацию, насколько дежурные классы будут востребованы. Более того, в ближайшее время начнет работать "горячая линия", куда смогут позвонить родители и задать интересующие их вопросы, - рассказал Александр Карпилович, официальный представитель городской администрации.