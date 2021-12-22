Муромский теплоход «Александр Коряков» отправлен на текущий ремонт

Как сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы», в настоящее время в Ярославском техническом порту начались работы по ремонту теплохода «Александр Коряков», работающего на Муромском участке речного водного пути.

«Александр Коряков» вышел в 1975 году из верфей Московского судостроительного и судоремонтного завода, и с тех пор ходит по Оке в Муроме, где выполняет различные технические задачи.

В настоящее время в техническом порту уже выполнили работы по демонтажу буксировочной лебедки теплохода, после чего для нее возведут новый фундамент. Кроме того, на теплоходе заменен палубный настил и установлен новый бак для системы пожаротушения.

После ремонтных работ «Александр Коряков» вернется в Муром и в новом сезоне продолжит работы на Оке.