Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 8:26

Муромский теплоход «Александр Коряков» отправлен на текущий ремонт

Речники продолжают приводить в порядок технический флот
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы», в настоящее время в Ярославском техническом порту начались работы по ремонту теплохода «Александр Коряков», работающего на Муромском участке речного водного пути.

«Александр Коряков» вышел в 1975 году из верфей Московского судостроительного и судоремонтного завода, и с тех пор ходит по Оке в Муроме, где выполняет различные технические задачи.

В настоящее время в техническом порту уже выполнили работы по демонтажу буксировочной лебедки теплохода, после чего для нее возведут новый фундамент. Кроме того, на теплоходе заменен палубный настил и установлен новый бак для системы пожаротушения.

После ремонтных работ «Александр Коряков» вернется в Муром и в новом сезоне продолжит работы на Оке.