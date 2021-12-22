Житель Коврова установил рекорд по покупкам на "Озоне"

Онлайн-ретейлер Ozon проанализировал, что россияне покупали на площадке чаще всего в 2021 году. Одними из самых востребованных оказались товары повседневного спроса.

Также в числе самых популярных товаров оказались упаковка бумаги по 500 листов, медицинские маски в упаковке по 100 штук, раствор для контактных линз, товары для кошек, детский домик для игр из картона, «умные» напольные весы, насадки для электрических зубных щеток, защитное стекло для iPhone, напольная сушилка для белья.

Как сообщает РБК, больше всего заказов делали жители Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской области, Татарстана и Ростовской области. Рекорд принадлежит покупателю из Коврова, который оформил более 1,6 тысяч покупок.