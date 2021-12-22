В Собинском районе открылась современная модельная библиотека

Фото с сайта департамента культуры

В деревне Толпухово Собинского района открылась модельная библиотека после модернизации в рамках национального проекта «Культура». Общий объем средств составил 5 миллионов рублей.

В библиотеку были приобретены новая литература в количестве 4300 экземпляров и новая мебель, аудио-видео-мультимедийная и компьютерная техника, предметы декора. Подключение к Национальной электронной библиотеке делает доступными книги не только в бумажном формате, но и в электронном виде.

Были оборудованы пандусы, кнопки вызова и прочее. Непосредственно в библиотеке появились устройства для слабовидящих читателей. Приобретена литература, напечатанная шрифтом Брайля.

После модернизации библиотека стала творческой площадкой под названием «Арт-фантазия» со следующими зонами: зона арт-фойе (входная зона с краеведческим уголком, выставочным стеллажом для буккроссинга в форме слова «Книга» и магнитной стеной для выставки творческих работ юных читателей); зона детского творчества. Это — удобная детская мебель, наборы для рисования и развивающие игры. Учиться и играть дети смогут с новой интерактивной доской и графическим планшетом. А небольшая двухступенчатая сцена станет площадкой для воплощения театрализованных действий; зона арт-абонемента (зона для библиотечного и справочно-информационного обслуживания пользователей с компьютеризованным местом для сотрудника, Инстаграм-зоной для фотосессий); зона тишины (пространство отдыха, где можно самостоятельно работать с книгой или гаджетом с удобным креслом и настольной лампой).

Во всех зонах работает wi-fi.