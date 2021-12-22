Подрядчика, сорвавшего капремонт детской поликлиники в Коврове, оштрафовали на 12,6 миллионов рублей

Как сообщает областная прокуратура, по результатам электронного аукциона в июне 2020 между Центральной городской больницей Коврова и компанией «ПСК Партнер» был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту детской поликлиники.

Цена контракта составила более 19,2 миллионов рублей. Работы предусматривалось проводить за счет средств областного бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение». Срок выполнения работ определен по 15 декабря 2020 года.

Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки, проведенной в апреле и сентябре 2021 года установлено, что работы по ремонту объекта не выполнены, фактически строительство реализовано в 2020 году на сумму чуть более 7 миллионов рублей, в результате чего по инициативе заказчика контракт расторгнут.

Заместителем городского прокурора в отношении компании и его генерального директора вынесены постановления о возбуждении производств по административным правонарушениям по статье "за неисполнение в срок контракта, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законам интересам общества и государства". Назначен штраф в общей сумме 12 миллионов 600 тысяч рублей.