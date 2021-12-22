В Муроме пожарные потушили горящий легковой автомобиль

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 23.32 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящем автомобиле на улице Дзержинского в районе дома №10.

На место ЧП выехали 11 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. По прибытию выяснилось, что у легковушки охвачен огнем моторный отсек. Пожарные успели не дать пламени распространиться на всю машину и перекинуться на соседние автомобили, и ликвидировать пожар, площадь которого составила 1 квадратный метр.

К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.