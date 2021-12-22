В Петушках двоих мужчин осудили за фальсификацию доказательств

33-летний житель Петушинского района признан судом виновным по статьям "фальсификация доказательств по гражданскому делу" и "использование заведомо подложного документа", сообщает СУ СКР по Владимирской области.

Установлено, что в феврале 2020 года ответчик в ходе рассмотрения гражданского дела о возмещении ущерба, причиненного имуществу в ДТП, предоставил в суд в качестве доказательства заведомо подложный документ – договор купли-продажи мотоцикла.

Более того, чтобы поставить мотоцикл на учет, обвиняемый попросил друга в помощи и совместно с ним изготовил документы купли-продажи транспортного средства. В июне 2020 года подложные договоры они предоставили в РЭО ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району для проведения регистрационных действий и оформления права собственности на мотоцикл.

Его 27-летний знакомый, который помог ему их изготовить, предстал перед судом по обвинению в использовании заведомо подложного документа. Вину в совершенных преступлениях мужчины признали, в содеянном раскаялись.

С учетом всех обстоятельств суд назначил подсудимым штрафы в размере 15 и 10 тысяч рублей соответственно.