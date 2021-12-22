Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 6:18

В Кольчугино предприятие задолжало рабочим 3,5 миллиона рублей

Долги оно погасило после того, как судебные приставы арестовали дебиторскую задолженность
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Руководство предприятия в Кольчугино, занимающегося распределением пара и горячей воды, не выплатило 19 работникам зарплату за период с сентября по декабрь текущего года в общей сложности на сумму 3 миллиона 490 тысяч рублей.

Для проверки имущественного положения организации-должника сотрудники органа принудительного исполнения направили запросы в кредитные и регистрирующие учреждения, а также встретились с руководителем предприятия.

Одновременно с этим судебным приставом был наложен арест на дебиторскую задолженность. В результате принятых своевременных мер долг по заработной плате полностью взыскан. Деньги перечислены на счета взыскателей.

Кольчугинская компания по распределению тепловой энергии продолжает работать в штатном режиме.