Во Владимирской области 2 декабря коронавирус подтвержден у 275 человек

Во Владимирской области 22 декабря лабораторно подтверждено 275 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

64 случая во Владимире, 32 - в Ковровском, 28 - в Александровском, 22 - в Муромском, 21- в Гусь-Хрустальном районах. 18 заболевших в Юрьев-Польском, 15 - в Вязниковском, по 14 - в Кольчугинском и в Петушинском районах, 10 - в Суздальском, 8 - в Камешковском, 7 - в Селивановском, 6 - в Собинском,по 5 - в Меленковском и Киржачском районах, 3 - в Гороховце, 2 - в Судогодском, 1 - в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 78 992 случая заболевания (18 386 сл. в г. Владимире, 9016 сл. в Гусь-Хрустальном, 8767 сл. о. Муром, 7344 сл. в Ковровском, 4188 сл. в Александровском, 3915 сл. в Петушинском, 3297 сл. в Юрьев-Польском, 3373 сл. в Вязниковском, 3404 сл. в Кольчугинском, 3299 сл. в Суздальском, 2542 сл. в Собинском, 2651 сл. в Киржачском, 1989 сл. в Меленковском, 1853 сл. в Гороховецком, 1658 сл. в Камешковском, 1401 сл. в Селивановском, 1077 сл. в Судогодском, 832 сл. в г. Радужном).