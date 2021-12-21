Во Владимире начали работу три районных МКУ "Благоустройство"

Во Владимире созданы три новых муниципальных предприятия: МКУ «Благоустройство Фрунзенского района», МКУ «Благоустройство Октябрьского района» и МКУ «Благоустройство Ленинского района».

Специалисты районных МКУ выполняют работы по уборке городских площадей, парков, скверов, закрепленных за предприятиями лестничных спусков, в том числе в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях, входящих в состав того или иного района. Также сотрудники предприятий ликвидируют сухие и аварийные деревья, выполняют обрезку веток, уничтожают сорняки. Сейчас для этих контор поставили задачу убирать снег, а также обрабатывать закрепленные за ними территории противогололедными реагентами.

МКУ "Благоустройство Ленинского района": 77-16-62 (по будням с 8.00 до 17.00). В вечернее время, в выходные и праздничные дни: +7(900)581-37-31.

МКУ «Благоустройство Октябрьского района»: 77-10-92 (по будням с 8.00 до 17.00). В вечернее время, в выходные и праздничные дни: +7(915)794-87-86.

МКУ «Благоустройство Фрунзенского района»: 77-15-21 (по будням с 8.00 до 17.00).