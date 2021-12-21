В Гусь-Хрустальном откроется выставке "Удивительный мир ремесел"

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В выставочном зале здания Георгиевского собора Гусь-Хрустального филиала откроется выставка "Удивительный мир ремесел". На ней можно увидеть более 200 предметов прикладного и изобразительного искусства из фондов музея – целую историю развития традиционных народных промыслов России во второй половине XX века.

В экспозиции гости увидят хохломские, тагильские, полхов-майданские росписи; шемогодскую и богородскую резьбу; изделия из скани; берестяное плетение; городецкую деревянную игрушку и, конечно же, потрясающее многообразие глиняных игрушек – дымковских, филимоновских, карогопольских, новоторжских, хлудневских, жбанниковских, чернышевских, плешековских, кожлянских, балхарских, абашевских, оятских, петровских. А еще на выставке будут представлены произведения наивных художников, получивших признание не только в России, но и за рубежом.

Для индивидуальных посетителей без экскурсионного обслуживания – 150 рублей. Льготный билет – 100 рублей для учащихся и студентов, достигших 16-летнего возраста, имеющих гражданство РФ, ЕАЭС.

Для индивидуальных посетителей с экскурсионным обслуживанием – 250 рублей. Льготный билет – 100 рублей для учащихся в возрасте до 16 лет.