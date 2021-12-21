В 33 регионе на программу "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году направят более 480 миллионов рублей

Во Владимирском Центре управления регионом подвели итоги реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 33 регионе.

В 2021 году на его реализацию направили 609,5 миллиона рублей (федеральный бюджет - 453,7 млн руб., областной - 123,8 млн руб., местные бюджеты - 32 млн руб). млн. руб. На выделенные средства благоустроено 206 территорий, в том числе 56 общественных пространств и 150 дворов в 31 городе и городских поселениях региона.

В 2022 году на реализацию федерального проекта планируется направить 480,3 миллиона рублей (федеральный бюджет – 418,5 млн, областной – 37,8 млн, местные бюджеты – 24 млн). Всего планируется к благоустройству 75 объектов, это 43 двора и 32 общественных пространства выбранных жителями области по итогам проведенного онлайн голосования.