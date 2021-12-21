Во Владимире от коронавируса привито почти 70 процентов жителей

В государственных и частных лечебных учреждениях, расположенных во Владимире, жители продолжают активно прививаться против коронавируса.

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 21 декабря первым компонентом вакцины привито 160 398 жителей областного центра, вторым компонентом — 150 976 жителей.

За время прививочной кампании в лечебные учреждения областного центра поступило в общей сложности 207 922 комплекта доз вакцины.

Для формирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города (230 113 человек от общей численности взрослого населения города в 287 641 человек).

На 21 декабря во Владимире привито 69,7% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя (65,7%). В числе лидеров город Владимир и по вакцинации жителей старшего (60+) возраста. В областном центре привито 62,7% этой категории граждан (среднеобластной показатель — 56,7%).