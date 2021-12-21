Депутат Гусь-Хрустального района присвоил больше миллиона рублей

Управление ФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с региональным СУ СКР выявило противоправную деятельность одного из депутатов Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района.

По версии следствия, с июля по ноябрь 2020 года обвиняемый, являясь директором коммерческой фирмы, предоставил МКУ «Отдел строительного контроля» недостоверные сведения об объеме деревьев, подлежащих спиливанию на территории детского сада.

В соответствии с заключенными контрактами и актами выполненных работ фирма депутата спилила более 500 квадратных метров деревьев (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) на общую сумму более 1 миллиона 176 тысяч рублей. Однако фактически объем выполненных работ составил 17 квадратных метров на сумму около 33 тысяч рублей. Таким образом, мужчина обратил в свою пользу более 1 миллиона 140 тысяч рублей.

На основании переданных материалов ОРД в декабре в отношении депутата СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.