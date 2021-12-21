Владимирские самбисты с победой вернулись из Рязани

С 17 по 19 декабря 2021 года состоялся Всероссийский турнир по самбо на призы спортивного клуба «Родной край», сообщает департамент физкультуры и спорта.

В этих соревнования приняло участие около 100 спортсменов из Москвы, Владимирской, Ивановской, Московской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей и Краснодарского края.

Владимирские спортсмены заняли призовые места: Руслан Брагин - (весовая категория 49 кг) 1 место, Никита Яшухин - (весовая категория 88 кг) - 3 место.

Соревнования являлись отборочными на Первенство России.