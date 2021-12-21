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Происшествия21 декабря 2021 11:06

Житель Вязников присвоил больше 10 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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17 декабря отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району по материалам сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, подозреваемого в присвоении или растрате.

Как сообщает областное УМВД, по версии следствия, подозреваемый, работая продавцом одного из магазинов бытовой техники города Вязники, получал от покупателей деньги за товар, которые не вносил в кассу. Таким образом, в течение месяца фигурант присвоил более 10 тысяч рублей, принадлежащих индивидуальному предпринимателю.

Молодой человек свою вину признал. Расследование уголовного дела продолжается.