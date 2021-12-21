В Юрьев-Польском районе у домашней собаки нашли бешенство

По данным департамента ветеринарии Владимирской области зарегистрировано возникновение эпизоотического очага бешенства в Юрьев-Польском районе. Бешеную собаку нашли на территории дома №15 ул. Молодежной села Косинское муниципального образования Красносельское.

Роспотребнадзор напоминает, что сезонности заражения бешенством нет. Бешенство – это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует.

Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг слюны больного животного на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека.

Важно знать, что вирус - возбудитель бешенства, может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания.

Попадая в организм человека, вирус распространяется по нервным путям, достигает головного мозга, где развивается воспаление, нарушающее работу жизненно-важных элементов центральной нервной системы, следствием чего становится смерть.

Предотвратить бешенство можно при помощи вакцинопрофилактики и соблюдении правил поведения при контакте с дикими и безнадзорными животными.