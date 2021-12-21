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Общество21 декабря 2021 10:36

Из-за грядущих морозов владимирским младшеклассникам разрешили не ходить в школу

Но если оставить детей не с кем, то ребят будут ждать педагоги
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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22 декабря во Владимире будет морозно. Температура воздуха ожидается -28, -29 градусов.

Как правило, в регионах средней полосы России ученикам 1-5 классов разрешено не ходить в школу, если на улице похолодает до −23, -25 градусов. При температуре −26, - 28 градусов на уроки можно не идти ученикам 5-9 классов.

В городской администрации пояснили, что управление образование провело опрос среди школ и родителей. Выяснилось, что не все родители имеют возможность оставить ребенка дома.

- Поэтому мы приняли следующее решение: если родители не могу оставить ребенка дома, то можно привести его как обычно в школу, там с ним будут заниматься педагоги. Если же родители не поведут ребенка, то им необходимо заранее предупредить об этом классного руководителя. Речь идет о начальной школе. Все остальные учатся в обычном режиме, - пояснил официальный представитель мэрии Александр Карпилович.