На трассе М-12 во Владимирской области укладывают асфальт нового поколения

На 4 этапе строительства трассы М-12 во Владимирской области будут использовать при укладке дорожного полотна экспериментальный асфальт, сообщает компания "Автобан".

Специалисты компании уточняют, что рецепты асфальтобетонных смесей для эксперимента подбирались, в том числе, с учетом экстремальных транспортных нагрузок будущей автомагистрали. В состав асфальта входят материалы металлургического производства, что повышает его устойчивость к колееобразованию. Разработки нового асфальта проводились не только компанией "Автобан", но и специалистами из компании «БФБ» (Резидент фонда СКОЛКОВО), лабораторных центров отраслевых ВУЗов – СибАДИ, МАДИ, Донского ГТУ.

Необходимо отметить, что асфальтобетон из продуктов доменного производства металлургии регулярно использовался ранее в СССР, и широко востребован в настоящее время в разных странах. Однако использование щебня из вторичных материалов сталеплавильного производства в асфальтобетоне является новшеством не только для России, но и, например, в настоящее время проходит аналогичные экспериментальные проверки в США.