За сутки с улиц Владимира вывезено больше 5 тысяч кубометров снега

Коммунальные службы Владимира ежедневно и круглосуточно ведут работы по зимней уборке города. В частности, в ночь с понедельника на вторник к эти работам было привлечено 35 единиц техники и 10 рабочих муниципального «Центра управления городскими дорогами». 21 декабря работы уборке города ведут 54 единицы техники и 62 дворника.

За прошедшие сутки, из города в места временного складирования вывезено более 5000 кубометров снега.

Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 ежедневно, круглосуточно.