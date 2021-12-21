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Общество21 декабря 2021 8:30

В магазинах Мурома продавали алкоголь подросткам

Возбуждено 10 административных производств
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Муромская городская прокуратура в преддверии новогодних и рождественских праздников проанализировала состояние законности в сфере оборота спиртосодержащей и табачной продукции.

Во время проверки, проведенной в магазинах, расположенных по ул.Клубная, мкр. Якиманская Слобода, ул.Кленовая г.Муром, а такжев заведении быстрого обслуживания «ПоПивку» на ул. Филатова вблизи школы искусств, были выявлены факты продажи алкоголя и сигарет подросткам, не достигшим возраста 18 лет.

В отношении руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, а также продавцов, возбуждено 10 административных производств по статьям "розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции" и "продажа несовершеннолетнему табачной продукции", которые в настоящее время находятся на рассмотрении.