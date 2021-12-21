Во Владимирской области увеличили прожиточный минимум на следующий год

Департамент труда и занятости населения сообщает, что во Владимирской области увеличен прожиточный минимум на 2022 год.

Его размер на душу населения составит 12274 рубля, это на 1181 рубль больше прожиточного минимума на начало 2021 года и на 682 рубля больше его текущего значения. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 13379 рублей, для пенсионеров – 10556 рублей, для детей – 11906 рублей.

Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения Владимирской области и учитываться при разработке региональных социальных программ, для предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования бюджета области и других установленных законодательством целей.

Вместе с прожиточным минимумом вырастет и привязанный к нему минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января он составит 13890 рублей, что на 1098 рублей больше его текущего значения в 12792 рубля.