Жители Кольчугино через суд добились закрытие стихийного приюта для животных

Жители Кольчугино подали коллективный иск к организаторам стихийного приюта рядом с их домами.

Они пояснили, что на улице Цветочной на двух смежных земельных участках организован стихийный приют для животных, в котором обитает более 270 особей. Помимо кошек и собак на участке живут лисы, верблюд и осел. Приют нигде не зарегистрирован, питомцы содержатся на пожертвования.

- Размещение приюта рядом с земельным участком (истца) препятствует пользованию жилым домом и земельным участком из-за запаха от отходов, шума, мусора, крыс. Жителям домов, расположенных на жилых улицах Новоселов, Цветочной и Загородной, приходится претерпевать постоянную грязь и вонь, в течение 24 часов не прекращается громкий лай, - сказано на сайте Кольчугинского городского суда.

В итоге стороны пришли к мировому соглашению. Организаторы приюта обязуются съехать с участка до 1 июня следующего года. В случае нарушения условия мирового соглашения, ответчики обязаны выплачивать денежную компенсацию в размере 500 рублей за каждый день просрочки, начиная со 2 июня.