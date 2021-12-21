Минздрав разрешил компании "Генериум" начать клинические испытания назальной вакцины от коронавируса

Минздрав России разрешил фармацевтической компании «Генериум», которая работает в Петушинском районе, проведение II-III фазы клинических испытаний комбинированной назальной векторной вакцины против коронавируса GNR-099. Информацию об этом разместили в соответствующем госреестре.

Проводить испытания будут совместно с Центром Гамалеи. Исследования пройдут с 20 декабря 2021 года по 31 декабря 2023 года в 13 медицинских организациях, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Нижнем Новгороде, Саранске, Ярославле, Смоленске и Воронеже. В них примут участие 1 320 пациентов.