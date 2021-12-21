Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-20°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 декабря 2021 6:58

Минздрав разрешил компании "Генериум" начать клинические испытания назальной вакцины от коронавируса

Завершить испытания планируют 31 декабря 2023 года
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Минздрав России разрешил фармацевтической компании «Генериум», которая работает в Петушинском районе, проведение II-III фазы клинических испытаний комбинированной назальной векторной вакцины против коронавируса GNR-099. Информацию об этом разместили в соответствующем госреестре.

Проводить испытания будут совместно с Центром Гамалеи. Исследования пройдут с 20 декабря 2021 года по 31 декабря 2023 года в 13 медицинских организациях, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Нижнем Новгороде, Саранске, Ярославле, Смоленске и Воронеже. В них примут участие 1 320 пациентов.