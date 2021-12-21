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Общество21 декабря 2021 6:36

Арматурный завод в Гусь-Хрустальном накопил больше 10 миллионов долгов

Судебные приставы наложили арест на автомобили
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Судебные приставы Гусь-Хрустального района взыскали более 10 миллионов рублей с местного арматурного завода в адрес нижневартовской компании.

Завод накопил долг за нарушение сроков поставок перед компанией – специализированном дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть».

Судебным приставом – исполнителем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении 24-х транспортных средств, принадлежащих предприятию. Арест был наложен на специализированную технику, фуры и легковые автомобили.

Задолженность была погашена в полном объеме.