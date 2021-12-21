Во Владимирской области 21 декабря коронавирус диагностирован у 278 человек

Во Владимирской области 21 декабря лабораторно подтверждено 278 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

71 заболевший во Владимире, 35 - в Ковровском, 34 - в Александровском, 24 - в Муромском районах. 19 случаев в Гусь-Хрустальном, 17 - в Кольчугинском, 16 - в Петушинском, 15 - в Юрьев-Польском, 10 - в Вязниковском, по 8 - в Суздальском и Меленковском, 6 - в Камешковском, 4 - в Киржачском, по 3 - в Селивановском и Радужном, по 2 - в Гороховце и в Судогодском районе, 1 - в Собинском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 78 717 случаев заболевания (18 322 сл. в г. Владимире, 8995 сл. в Гусь-Хрустальном, 8745 сл. о. Муром, 7312 сл. в Ковровском, 4160 сл. в Александровском, 3901 сл. в Петушинском, 3279 сл. в Юрьев-Польском, 3358 сл. в Вязниковском, 3390 сл. в Кольчугинском, 3289 сл. в Суздальском, 2536 сл. в Собинском, 2646 сл. в Киржачском, 1984 сл. в Меленковском, 1850 сл. в Гороховецком, 1650 сл. в Камешковском, 1394 сл. в Селивановском, 1075 сл. в Судогодском, 831 сл. в г. Радужном).