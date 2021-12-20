Житель Александрова убил женщину за то, что та не навела порядок в квартире

36-летнего жителя города Александрова признали виновным в убийстве подруги и приговорили его к 8,5 годам исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает Следком РФ по Владимирской области, убийство произошло 16 мая 2021 года, когда мужчина пришел навестить соседку своих друзей, у которых он распивал спиртное. Там он обнаружил выпившую соседку и полный беспорядок. В мужчине проснулся педагог и он потребовал от женщины в течение часа навести порядок, "иначе он примет меры". Но через час в квартире женщины он нашел все тот же беспорядок. После этого мужчина ударил хозяйку дома битой по голове. Женщина умерла, а мужчина решил избавиться от тела, завернул его в ковёр и вывез на территорию одного из карьеров Александровского района.

На следующий день тело потерпевшей обнаружили местные жители и сообщили в правоохранительные органы. Вину в преступлении мужчина признал полностью. Но от колонии его это не спасло.