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Общество20 декабря 2021 12:56

Владимирские спасатели проверили точки продажи пиротехники

На сегодняшний день таких во Владимире 11
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

20 декабря в областном центре прошла череда профилактических противопожарных визитов по точкам продажи пиротехнических изделий.

Сотрудники МЧС обследовали торговые точки, проверили сертификаты на продукцию, а также провели осмотр самих помещений. Параллельно с продавцами проводились профилактические беседы. Напомнили, что запрещается продажа пиротехники лицам моложе 16 лет.

В случае нарушения правил продажи пиротехники должностным лицам грозит штраф в сумме от 6 до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 150 до 200 тысяч рублей.

Всего на сегодняшний день во Владимире пиротехническую продукцию реализуют 11 точек. Большую часть инспекторы уже успели посетить. До конца работа эта работа будет завершена в полном объёме. Кроме того, будет проводиться работа и по посещению стихийно возникающих точек продажи.