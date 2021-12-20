Во Владимирской области оливье обойдется в 460 рублей

Самым главным блюдом на новогоднем столе россиян по-прежнему остается салат оливье (его большинство готовят из яиц, колбасы, картофеля, свежих огурцов, горошка, моркови, майонеза). По его средней стоимости рассчитывается индекс, с помощью которого можно оценить рост или падение цен на те или иные продукты.

Самый дорогой салат — на Чукотке, салат там выйдет в 988,2 рубля. Дешевле всего — в Белгородской области, там он обойдется в 377,3 рубля. Во Владимирской области оливье стоит 460,3 рублей.

В Ивановской области цена ниже - 430, 4 рубля, в Ярославской - 447 рублей, в Нижегородской - 429,6 рублей. В Москве - 608,8 рублей.