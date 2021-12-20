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Спорт20 декабря 2021 11:53

Спортсмены Владимирской области завоевали два золота на Чемпионате России по рукопашному бою

Соревнования являются отборочными на Чемпионат Европы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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С 15 по 19 декабря в Орле прошел Чемпионат России по рукопашному бою среди мужчин и женщин. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены страны: 271 спортсмен из 49 регионов.

В весовой категории до 57 кг Чемпионом России стал спортсмен из Гусь-Хрустального Дмитрий Виноградов. В весовой категории 73 кг Чемпионом России стал спортсмен из Владимира Мовсар Баймасханов.

Также в дисциплине самооборона серебряными призёрами Чемпионата России стали: Роман Котов (Гусь-Хрустальный), Анатолий Кузьмичев (Судогодский район) и Игорь Севостьянов (Гусь-Хрустальный район).

Соревнования являются отборочными на Чемпионат Европы, который пройдет в 2022 году.