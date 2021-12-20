В Собинском районе после капремонта открылся сельский дом культуры

20 декабря в Собинском районе после капитального ремонта открылся Березниковский сельский Дом культуры. Ремонтные работы проводились в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». На эти цели из бюджетов всех уровней направлено около 4 миллионов рублей.

В итоге капитально отремонтированы санузел, вход в ДК, смонтированы новая система автоматической пожарной сигнализации, внешнее и внутреннее видеонаблюдение. Прошёл капремонт и в зрительном зале, для него приобрели и установили новое световое и звуковое оборудование. Кроме того, была заменена механика и одежда сцены, установлены новые кресла. В фойе, кабинеты, костюмерную, служебные помещения была приобретена новая мебель.

Дом культуры расположен в центре села Березники, в здании 1986 года постройки. Общая площадь занимаемых им помещений превышает 330 кв. метров. В учреждении культуры действует 11 кружков, 6 любительских объединений, количество участников которых − более 150 человек.