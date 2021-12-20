Житель Мурома украл из комиссионного магазина набор инструментов

В середине декабря в полицию обратился собственник комиссионного магазина, сообщивший, что в ходе ревизии была обнаружена недостача. Среди товара отсутствовал набор инструментов стоимостью 5 тысяч рублей, выставленный в витрине торгового зала, сообщает областное УМВД.

В результате опроса возможных очевидцев и просмотра записи с камер видеонаблюдения полицейские установили, что набор инструментов с витрины забрал мужчина, являющийся постоянным клиентом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 46-летний местный житель был задержан и во всем признался. Мужчина пояснил, что, воспользовавшись отсутствием внимания работника магазина, которая в тот момент оформляла скупку его вещей, заметил на открытой витрине набор инструментов и при выходе похитил его.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Похищенное имущество изъято.