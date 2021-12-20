Во Владимире на Соборной площади открылась Новогодняя ярмарка и каток

17 декабря во Владимире прошло официальное открытие Рождественской ярмарки на Соборной площади и катка на Пушкинском бульваре. Ровно в 18.00 у площади остановился новогодний троллейбус. Из него вышли владимирский Дед Мороз, Снегурочка и их гости: якутский Дед Мороз, Санта-Клаус, итальянская рождественская фея Бефана и другие сказочные персонажи. Со сцены они поздравили владимирцев с наступающим праздником.

Также заработал каток на Пушкинском бульваре. В этом году на катке создана волшебная атмосфера сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Световое оформление ледовых дорожек обеспечивают динамические гобо-проекторы, по всей территории катка установлены световые шары и фигуристы. На ограждении катка - световой узор, повторяющий след от лезвия коньков. Также на катке работают четыре фотозоны, в центре его установлена елка.

Началась предпраздничная торговля на Рождественской ярмарке, где представлены разнообразная сувенирная продукция, мед, травяные чаи, выпечка, соленья. Праздничная торговля также организована с учетом всех «антиковидных» ограничений.