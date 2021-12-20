В Лакинске отремонтируют школу-памятник

Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области выдалаиразрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного «Здание школы», 1934 года" в Лакинске, признанной памятником в 1996 году.

Во время строительства школы изначальный типовой проект, созданный Ивановским строительным трестом, был реализован с отклонениями, в части размеров и количества оконных и дверных проемов, а в процессе эксплуатации внешний облик объекта претерпел изменения в виде пристроек, размеров проемов, их закладки и пробивки новых.

Долгое время школа не использовалась, объект находился в неприглядном виде, состояние его архитектурных и конструктивных элементов признавалось неудовлетворительным. Теперьо планируется отремонтировать объект культурного наследия для использования под начальную школу, соответствующую современным нормам и требованиям. Завершить реставрационные работы планируется в конце декабря 2023 года.