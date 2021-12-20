Во Владимире строительство Рпенского проезда отстает от сроков на один год

В ходе подведения итогов недели Александр Авдеев сообщил, что лично выезжал на стройплощадку, где происходит возведение будущего Рпенского проезда. К сожалению, вопреки прежним планам, строители от графика отстают.

- Несмотря на то, что строители утверждают, что отставание идет всего лишь на три месяца, объективности ради надо сказать, что оно гораздо больше — около года, и работы предстоит очень много, - сообщил Авдеев.

По словам главы региона, всему виной рост цен на металлы и другие материалы, из-за чего приходится делать перерасчет сметы. Соответственно, сроки строительства Рпенского проезда удлиняются, и теперь окончание работ может затянуться до 2023 года.