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Происшествия20 декабря 2021 10:18

В Муроме произошел пожар в кафе «Пит-Стоп»

Происшествие случилось 20 декабря около половины одиннадцатого утра
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.37 на пульт диспетчеров Муромского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о возгорании, случившемся в одноэтажном кафе-павильоне «Пит-Стоп», расположенном на перекрестке улиц Куликова и Воровского.

На место ЧП выехали 12 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их прибытия с крыши заведения валил дым. К счастью, пожар оказался небольшим — расчеты приступили к тушению и быстро ликвидировали пламя, общая выгоревшая площадь составила всего 2 квадратных метра. Никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.