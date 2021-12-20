Во Владимирской области энергетики устраняют последствия бурного снегопада

Как сообщает «Владимирэнерго», после обильных снегопадов с ветром, выпавших в ночь с 19 на 20 декабря, в юго-западной, а также западной и восточной частях Владимирской области было нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов. Затем поднявшиеся метели лишь усугубили ситуацию.

Однако энергетики подготовились заранее, как только получили прогноз, поэтому тут же выслали на места повреждений ремонтные бригады. В настоящее время в восстановительных работах задействовано 113 человек и 73 единицы различной спецтехники, что составляет в общей сложности 54 бригады.

В первую очередь запитывают социально значимые объекты.