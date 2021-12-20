В Александрове организации не заключали договоры на сбор ртутных ламп

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Александрова в ходе проверки соблюдения законности в сфере обращения с отходами первого класса опасности установило, что в нескольких предприятиях города не имеется договоров на сбор отработанных ртутных ламп. Как известно, эти лампы являются опасными отходами и должны утилизироваться только специальными предприятиями.

Как выяснилось, договоров не оказалось у ДК «Юбилейный», ДК «Юность», киноконцертный зал «Южный», а также в Центральной библиотечной системе города Александрова и «МЦБС».

В результате руководителям упомянутых организаций были внесены прокурорский представления, по результатам которых четыре человека из числа ответственных сотрудников получили замечания в дисциплинарном порядке.