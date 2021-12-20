В Муроме временно изменяется расписание четырех электропоездов

Как сообщает АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», с 25 декабря по 10 января 2022 года по техническим причинам будет скорректировано расписание двух пар поездов, которые курсируют между Муромом, Навашино и Вековкой.

Изменения коснутся следующих поездов:

- электропоезд №6060 сообщением Вековка — Муром вместо 04.55 будет отправляться в 05.42 и прибывать в Муром в 07.18;

- электропоезд №6063 Муром-Вековка вместо 08.08 отправится в 08.19 и прибудет на Вековку в 09.58.

- электропоезд №6802 Муром-Навашино будет отправляться вместо 06.50 в 07.23 и прибывать на конечную в 07.40;

- электропоезд №6801 Навашино — Муром отправится вместо 07.23 в 07.52 и прибудет на конечную в 08.07.

Пассажирам стоит заранее планировать свои поездки и ознакомиться с актуальным расписанием.