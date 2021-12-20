21 декабря во Владимирской области состоится акция "Дед Мороз на пожарной машине"

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21 декабря региональные власти совместно с главным управлением МЧС России по Владимирской области проведут акцию «Дед Мороз на пожарной машине». Дедушка Мороз посетит ряд детских домов региона и поздравит ребят с наступающим Новым годом. А сотрудники МЧС напомнят о правилах безопасного поведения в новогодние праздники.

В ходе акции планируется посетить Владимирский детский дом им. К. Либкнехта, Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития, Суздальский коррекционный детский дом и специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат г. Камешково.