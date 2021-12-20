Во Владимирской области завершилась полицейская операция «Оружие»

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе операции полицейские изъяли восемь единиц различных видов оружия, а также 200 боеприпасов и более 600 граммов взрывчатых веществ. Также было выявлено 29 административных правонарушений в области оборота оружия.

Кроме того, был возбужден ряд уголовных дел. Наиболее значимым стало дело, фигурантом по которому проходит 37-летний житель Камешковского района. Местные полицейские изъяли у него более 400 граммов пороха, которые он незаконно хранил.

В в Гусь-Хрустальном следователи завершили расследование дела, возбужденного на 41-летнего гусевчанина. Мужчина изготовил самодельную винтовку, которым затем угрожал сожительнице. Таким образом, на него возбудили дело сразу по трем статьям: за угрозу убийством, а также за незаконное хранение огнестрельного оружия и хранение взрывчатых веществ — помимо винтовки, у него дома изъяли бездымный порох.