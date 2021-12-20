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Здоровье20 декабря 2021 6:36

Во Владимирской области подтверждено 285 новых случаев заражения коронавирусом

Эти сведения получены по результатам лабораторных исследований за минувшие сутки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, по состоянию на утро 20 декабря в регионе выявлено 285 новых заражений коронавирусом. Эти данные предоставлены по итогам проведенных за прошедшие 24 часа исследований.

Наибольшее число новых заболевших во Владимире, где зарегистрировано 69 заражений. На втором месте в сводке Ковровский район с 34 новыми случаями, на третьем — Александровский район, где заразилось еще 32 человека.

В Муромском районе подтверждено 29 новых случаев коронавируса, в Гусь-Хрустальном районе 24, в Кольчугинском районе 15, в Вязниковском районе 14, в Юрьев-Польском районе 13, в Петушинском районе 12, в Суздальском районе девять, в Меленковском и Камешковском районах по семь, в Киржачском и Селивановском районах по шесть, в Собинском районе и Гороховце по три, в Радужном и Судогодском районе по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области зарегистрировано 78439 случаев заражения коронавирусом.