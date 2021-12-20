Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 декабря 2021 6:26

В Меленковском районе во время пожара в доме пострадала 74-летняя женщина

Происшествие случилось во втором часу ночи 20 декабря в деревне Кесово
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о горящем жилом доме в деревне Кесово поступила диспетчерам пожарной охраны в 01.50. На место ЧП немедленно выехали 17 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах.

Как выяснилось на месте, вызов был поздним, и к моменту приезда первых расчетов внутри дома и на чердаке наблюдалось много дыма.

Газодымозащитники в составе одного звена прошли внутрь и ликвидировали возгорание, общая выгоревшая площадь составила 40 квадратных метров. Во время пожара пострадала женщина 1947 года рождения, ей оказана медицинская помощь. Что касается дома, то в нем выгорели крыша и часть внутренней отделки.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.