В Меленковском районе во время пожара в доме пострадала 74-летняя женщина

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о горящем жилом доме в деревне Кесово поступила диспетчерам пожарной охраны в 01.50. На место ЧП немедленно выехали 17 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах.

Как выяснилось на месте, вызов был поздним, и к моменту приезда первых расчетов внутри дома и на чердаке наблюдалось много дыма.

Газодымозащитники в составе одного звена прошли внутрь и ликвидировали возгорание, общая выгоревшая площадь составила 40 квадратных метров. Во время пожара пострадала женщина 1947 года рождения, ей оказана медицинская помощь. Что касается дома, то в нем выгорели крыша и часть внутренней отделки.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.