Ковров вошел в десятку недорогих направлений отдыха по итогам года

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где в 2021 году можно было отдохнуть менее чем за две тысячи рублей в сутки.

Самые направления для бюджетного туриста — село Фрунзе в Крыму, посёлок Гульрипш в Абхазии, станица Отрадная в Краснодарском крае, а также города Ставрополь, Брянск, Златоуст, Ковров. Омск, Тольятти, Обнинск.

Туристы бронировали жильё для бюджетного отдыха от 1 до 15 ночей и тратили на проживание от 1 до 1,7 тысячи рублей в сутки за одного человека.

В Коврове туристы в среднем проводили 15 дней, арендная плата за жилье в сутки составила 1569 рублей.