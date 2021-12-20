В Ковровском районе в ДТП погиб человек

19 декабря около 23.50 на 238 километре автодороги М-7 «Волга» в Ковровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшим, сообщает областное УМВД.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Мазда» при движении со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия, и врезался в стоящий впереди грузовой автомобиль «Мерседес» с полуприцепом «Кроне».

В результате ДТП 55-летний пассажир автомобиля «Мазда» скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «Мазда» доставлен в больницу.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.