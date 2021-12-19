Владимирское «Торпедо» стало победителем XIII юношеского турнира по футболу

С 13 по 17 декабря прошел традиционный XIII юношеский турнир по футболу памяти заслуженного мастера спорта, игрока сборных СССР, РСФСР и Ленинграда Петра Тимофеевича Дементьева. Владимирские футболисты встречали с "Динамо" из Кирова, сообщает официальный сайт "Торпедо-Владимир".

Поединок за золото начался с атак «Торпедо». «Динамо» ответило скоростным прорывом Матвея Пешкина, но все-таки пропустило первым. Глеб Митяков лихо промчался по своему профильному правому флангу, пробив сильно и точно. Ребята в желтом дали сопернику порадоваться всего четыре минуты, и вот уже кировчанин Никита Семенищев ударом в касание забил один из самых красивых голов турнира.

Начало второго тайма вновь за черно-белыми, которым удались несколько опасных атак. На 44-й минуте Максиму Першину удался удар с линии штрафной.

2:1 - команда из Владимира стала победительницей XIII турнира памяти Петра Дементьева.