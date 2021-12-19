Во Владимирской области с начала года сахар подорожал на 41 процент

Во Владимирской области цены в магазине стремительно ползут вверх. Больше всего с начала года подорожали сахар — на 41 процент, яйца — на 27 процентов, подсолнечное масло — на 18 процентов, мясо — на 14 процентов и фрукты с овощами — на 13 процентов. Также сильно подорожали крупы и макароны.

По данным Владимирстата, самый значительный рост цен с начала года образовался на строительные материалы — на 21% процент, мебель — на 16 процентов, табачные изделия — на 15 процентов, моющие средства — на 9 процентов и телерадиотовары — на 8 процентов. Более чем на 5 процентов выросли цены на машины и на бензин.

Из услуг подорожали поездки за рубеж — на 8 процентов, медицинские услуги — на 7 процентов и услуги дошкольного воспитания — на 6 процентов.