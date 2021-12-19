385 жителей Владимирской области выздоровели от коронавируса

19 декабря во Владимирской области лабораторно подтверждено 290 случаев заболевания Covid-19. Всего в регионе зарегистрировано 78154 случая заболевания.

В больницах региона действуют 1664 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 65,6 процента из них занято (1091), свободны 573 коек.

59862 пациента с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 385 человек. За период наблюдения в области отмечено 2884 летальных случая.

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошёл 573058 жителей региона, второй – 536591.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Напоминаем, что пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по субботам.