Житель Коврова пойдет под суд за кражу четырех велосипедов

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Коврова. Мужчине предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений по статье "кража", сообщает областное УМВД.

По версии следствия, в период с июня по июль мужчина из помещения колясочной, расположенной на первом этаже жилого дома на улице Зои Космодемьянской в Коврове, похитил четыре велосипеда общей стоимостью более 20 тысяч рублей.

Мужчина сам проживал в этом доме и у него имелись ключи от колясочной, поскольку неоднократно оставлял там свой велотранспорт. Он уезжал на похищенных велосипедах и впоследствии сдавал их на реализацию.

Оперативники установили скупщиков велотранспорта, задержали 29-летнего ковровчанина, который во всем признался. Один из похищенных велосипедов изъят и возвращен владельцу.

Уголовно дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.