Рисунки детей из Коврова стали призерами конкурса «Нарисуй «Елку Победы»

Работа Анны Князевой из Коврова получила специальный приз «За связь эпох». Фото предоставлено "Музеем Победы"

Жители Владимирской области стали призерами международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы».

Рисунок Анны Князевой из города Ковров получил специальный приз «За связь эпох» от Музея Победы в возрастной категории 12-14 лет. Иван Кноль из Коврова отмечен «Призом зрительских симпатий».

Призеры будут приглашены на zoom-экскурсию по уникальной экспозиции «Подвиг Народа». Кроме того, им вручат дипломы и призы от организаторов.

Всего на конкурс было прислано около 15 тысяч рисунков из всех регионов России - от Калининграда до Сахалина, а также Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана. Начинающие и уже опытные художники создали свои картины о подготовке к встрече победного 1945 года. Дети и взрослые нарисовали, как встречали Новый год во время войны, украшали елку, делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Работы выполнены в разной технике — акварель, гуашь, тушь и т. д. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами. Больше всего открыток – более 4900 - поступило от ребят 9−11 лет.